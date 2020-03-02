«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы красоты»

Ксения Собчак рассказала, что систематически тратит немало средств на уход за собой. Теледива посещает косметолога, а также ходит в спортивный зал. Однако филлеры звезда не жалует. По словам Ксении, мышцы все равно обвиснут, а поэтому она не видит смысла в том, чтобы прибегать к их использованию.Для того, чтобы сделать свою кожу более молодой Ксения Собчак предпочитает использовать плазмотерапии. Не нравится Ксении, и когда делают тату, потому что со временем они устареют.Так, Ксения Собчак говорит о том, что она за все натуральное и без силикона. Хотя факт того, что ей приходится делать «ботокс», телеведущая не отрицает.Поклонники поддержали журналистку. Но нашлись и те, кто вспомнил о том, что ранее Ксения Собчак увеличивала губы. Ксения отметила, что сейчас эта процедура уже в прошлом.