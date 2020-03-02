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«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы красоты»

Известно, что знаменитая телеведущая Ксения Собчак всегда поддерживала то, что красота должна быть естественной. Однако недавно светская львица призналась, что и ей пришлось прибегнуть к так называемым «уколам красоты».
«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы красоты»

Ксения Собчак рассказала, что систематически тратит немало средств на уход за собой. Теледива посещает косметолога, а также ходит в спортивный зал. Однако филлеры звезда не жалует. По словам Ксении, мышцы все равно обвиснут, а поэтому она не видит смысла в том, чтобы прибегать к их использованию.

Для того, чтобы сделать свою кожу более молодой Ксения Собчак предпочитает использовать плазмотерапии. Не нравится Ксении, и когда делают тату, потому что со временем они устареют.

Так, Ксения Собчак говорит о том, что она за все натуральное и без силикона. Хотя факт того, что ей приходится делать «ботокс», телеведущая не отрицает.

Поклонники поддержали журналистку. Но нашлись и те, кто вспомнил о том, что ранее Ксения Собчак увеличивала губы. Ксения отметила, что сейчас эта процедура уже в прошлом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30

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