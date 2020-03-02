Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в мире





Приложение бенчмарка AnTuTu оценило результат новинки от Nubia в 633 724 балла, что стало новым рекордом за всю историю таких оценок. К примеру, топовый Xiaomi Mi 10 после недавней рассылки обновленных драйверов набирает в том же сервисе порядка 610 тысяч баллов, а дебютировавший буквально на днях бюджетный флагман iQOO 3 – примерно 575 тысяч баллов.Впрочем, Nubia Red Magic 5G пока еще не представлен, устройство только готовится к своему официальному дебюту, а потому будет интересно наблюдать за тем, каким окажется реальный результат в бенчмарках устройств, которые будут доступны покупателям на полках розничных торговых сетей.