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Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в мире

Уже завтра китайская компания Xiaomi официально представить свой игровой флагманский смартфон Black Shark 3, который считался самым быстрым телефоном, набрав 620 925 баллов в популярном бенчмарке AnTuTu. Впрочем, отныне звание самого мощного смартфона на планете принадлежит Nubia Red Magic 5G, сумевшему побить этот рекорд.
Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в мире

Приложение бенчмарка AnTuTu оценило результат новинки от Nubia в 633 724 балла, что стало новым рекордом за всю историю таких оценок. К примеру, топовый Xiaomi Mi 10 после недавней рассылки обновленных драйверов набирает в том же сервисе порядка 610 тысяч баллов, а дебютировавший буквально на днях бюджетный флагман iQOO 3 – примерно 575 тысяч баллов.

Впрочем, Nubia Red Magic 5G пока еще не представлен, устройство только готовится к своему официальному дебюту, а потому будет интересно наблюдать за тем, каким окажется реальный результат в бенчмарках устройств, которые будут доступны покупателям на полках розничных торговых сетей.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:27

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