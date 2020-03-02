Ученые определили шансы летального исхода от коронавируса





Хотя китайским властям удалось приостановить распространение коронавируса в своей стране, с каждым днем регистрируются все новые случаи заражения в Италии, Южной Корее и Иране. При этом большая часть смертей приходится на провинцию Хубэй, которая считается эпицентром патогена. Стремительные темпы инфицирования провоцируют беспокойство у многих здоровых людей, которые задаются вопросом о степени летальности новой болезни. Известно, что симптомы почти не проявляются у детей моложе 10 лет.По последним оценкам, смертность достигает 0,2-0,4% среди групп населения до 50 лет, а затем резко увеличивается. Китайские эксперты связывают показатель смертей от 1,3% до 14,8% у пожилых людей с наличием других недугов, которые ослабляют организм. Медики предрекают, что со временем летальные исходы могут наблюдаться в 1% всех случаев. При этом смертность самых тяжелых эпидемий гриппа за всю вторую половину 20 века едва достигала 0,25%, но при испанке в 1918 наблюдалось 4%. Последняя считается наиболее смертоносной эпидемией в истории, которая унесла жизни от 40 до 50 млн человек.