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Анна Седокова: "Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветочком и мужиком"

Анна Седокова разместила в Instagram пост, посвященный всем девочкам, к которым домогались мужчины. Также исполнительница призвала женщин не принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветком.
Анна Седокова: "Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветочком и мужиком"

Анна Седокова поделилась с подписчиками, что только вчера она завершила вычитку своей книги, к которой не могла притронуться почти 3 недели. Певица отметила, что когда-то она пережила домогательство, и ей понадобилось 25 лет, чтобы рассказать об этом. Анна Седокова написала: "Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя". Знаменитость попросила не слушать пошлые песни, в которых говорится о легко доступных девушках и уважать себя.

Также Анна Седокова призвала женщин не участвовать в шоу "Холостяк", поскольку они сами себя унижают, стоя в очереди за цветком и мужчиной. Подписчики согласились со словами певицы, отметив, что как себя поставишь перед парнем, так он и будет относиться к избраннице. Многие написали, что самоуважение - самое главное в жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:22

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