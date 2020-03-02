АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на концерте Лаймы Вайкуле в Кремле

В этом году концерт Лаймы Вайкуле в Кремле стал по-настоящему запоминающимся. Кроме того, что на выступлении латвийской певицы побывали Алла Пугачева и Максим Галкин, Примадонна еще и спела с подругой дуэтом.

Будучи гостьей недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант», Лайма Вайкуле призналась, что хоть она и дружит с Аллой Пугачевой в течение многих лет, а в последнее время еще и снимает вайны с супругой Максима Галкина, до сих пор исполнительницы так ни разу и не пели дуэтом. Судя по всему, Примадонна эту передачу посмотрела и сделала определенны выводы, так как на концерте подруги в Кремле решила исправить досадное недоразумение.

Во время шоу латвийской певицы Алла Пугачева подпевала подруге, сидя в зрительном зале, а после в сопровождении Максима Галкина появилась и на сцене. Примадонна преподнесла Лайме Вайкуле букет цветов и решила наконец-то спеть со знаменитостью дуэтом. Таким образом зрителям, купившим билет на концерт народной артистки Латвийской Республики, посчастливилось услышать не только ее пение, но и увидеть выступление Пугачевой.

Лайма Вайкуле и Примадонна вместе спели хит советской эстрады «Вернисаж». При этом присутствующие в зале отметили, что экспромт получился более чем удачным, а дуэт двух звезд назвали по-настоящему историческим событием.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы…
Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на концерте Лаймы Вайкуле в…
Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в…
В NASA назвали положительные последствия от вспышки…
Анна Седокова: "Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветочком и…
Смарт-часы Oppo оснастят датчиком ЭКГ и функцией…
В Москве на 89-м году жизни скончалась мать фокусника Амаяка…
Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую…
Звезда "Дом-2" Алиана Устиненко пропиарилась на трагедии в…
Певица Валерия предложила поклонникам обсудить откровенный наряд для выступления в Кремлёвском…
В Калуге подозреваемый в убийстве жены мужчина выпал с 13…
Новые комплексы «Деривация-ПВО» доставят в Подмосковье для подготовки к Параду…
Рак и бесплодие: Эксперты рассказали о провоцирующей опасные заболевания…
«Они воспитаны в полном неприятии»: Матросов лишен возможности общаться с…
Троян TrickBot активно атакует полностью оплаченные ОС Windows…
Компания Geely показала новую версию седана Emgrand…
Британские ученые назвали способ, который заставит бросить курить раз и…
Житель Тверской области зарубил своего знакомого во время…
Юлия Савичева: "Мне так хочется научиться быть здесь и сейчас, легче отпускать ненужное, уметь ценить…
Мария Куликова и Денис Матросов решили поселиться рядом ради…
Специалисты рассказали о главных минусах полиса…
Трихолог Ольга Кохос: Борода и усы защищают от…
"У меня последний месяц был просто бешеный": У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и…
Смартфон Vivo NEX 3S 5G оснастят процессором Snapdragon…
Дизайнер Мюррей Шарп показал визуализацию гиперкара Ferrari…
Звезда "Дом-2" Виктория Боня шокирована поведением блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
«Подобие монстра»: Ученые не могут предсказать, как поведет себя…
Дочь Константина Меладзе отметила свое 16-летие в компании…
Просмотреть все новости