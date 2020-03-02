Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на концерте Лаймы Вайкуле в Кремле

Будучи гостьей недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант», Лайма Вайкуле призналась, что хоть она и дружит с Аллой Пугачевой в течение многих лет, а в последнее время еще и снимает вайны с супругой Максима Галкина, до сих пор исполнительницы так ни разу и не пели дуэтом. Судя по всему, Примадонна эту передачу посмотрела и сделала определенны выводы, так как на концерте подруги в Кремле решила исправить досадное недоразумение.Во время шоу латвийской певицы Алла Пугачева подпевала подруге, сидя в зрительном зале, а после в сопровождении Максима Галкина появилась и на сцене. Примадонна преподнесла Лайме Вайкуле букет цветов и решила наконец-то спеть со знаменитостью дуэтом. Таким образом зрителям, купившим билет на концерт народной артистки Латвийской Республики, посчастливилось услышать не только ее пение, но и увидеть выступление Пугачевой.Лайма Вайкуле и Примадонна вместе спели хит советской эстрады «Вернисаж». При этом присутствующие в зале отметили, что экспромт получился более чем удачным, а дуэт двух звезд назвали по-настоящему историческим событием.