В Калуге подозреваемый в убийстве жены мужчина выпал с 13 этажа
Согласно официальной информации СК РФ, житель Калуги, подозреваемый в убийстве жены, выпал с 13 этажа жилого дома. Инцидент произошел 1 марта 2020 года в одном из районов Правого берега.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что из окна жилого дома выпал молодой человек 28-ми лет и умер от множественных травм. Как выяснилось, в тот день он нанес своей 32-летней супруге тяжелое телесное повреждение в области головы, из-за которого она скончалась на месте. По официальной информации, погибший мужчина имел собственный бизнес и испытывал финансовые трудности.
О случившемся инциденте сотрудникам полиции заявили очевидцы, проживающие в подъезде погибших. На данный момент возбуждено уголовное дело и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Близкие родственники пары уже опрашиваются представителями правоохранительных органов.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что из окна жилого дома выпал молодой человек 28-ми лет и умер от множественных травм. Как выяснилось, в тот день он нанес своей 32-летней супруге тяжелое телесное повреждение в области головы, из-за которого она скончалась на месте. По официальной информации, погибший мужчина имел собственный бизнес и испытывал финансовые трудности.
О случившемся инциденте сотрудникам полиции заявили очевидцы, проживающие в подъезде погибших. На данный момент возбуждено уголовное дело и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Близкие родственники пары уже опрашиваются представителями правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:10