В Калуге подозреваемый в убийстве жены мужчина выпал с 13 этажа





Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что из окна жилого дома выпал молодой человек 28-ми лет и умер от множественных травм. Как выяснилось, в тот день он нанес своей 32-летней супруге тяжелое телесное повреждение в области головы, из-за которого она скончалась на месте. По официальной информации, погибший мужчина имел собственный бизнес и испытывал финансовые трудности.О случившемся инциденте сотрудникам полиции заявили очевидцы, проживающие в подъезде погибших. На данный момент возбуждено уголовное дело и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Близкие родственники пары уже опрашиваются представителями правоохранительных органов.