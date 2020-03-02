В Москве на 89-м году жизни скончалась мать фокусника Амаяка Акопяна





Как сообщает пресса, 25 февраля пожилая женщина была экстренно госпитализирована из своей столичной квартиры, где проживала вместе с сыном. У матери Акопяна неожиданно понизилось артериальное давление, кроме того, медики диагностировали у пациентки дыхательную недостаточность. Все усилия врачей оказались безрезультатными – утром 2 марта Лидия Ивановна Акопян скончалась, пишет «МК».Стоит отметить, что мать артиста и сама имеет прямое отношение к культуре. Она является выпускницей Консерватории и артисткой Мосэстрады. Прежде женщина долгое время ассистировала на сцене своему супругу – отцу Амаяка Акопяна, - который также был довольно известным иллюзионистом.