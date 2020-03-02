В Москве на 89-м году жизни скончалась мать фокусника Амаяка Акопяна
Мать известного отечественного артиста-фокусника Амаяка Акопяна скончалась в Боткинской больнице Москвы. Сообщается, что на момент смерти пожилой родительнице знаменитого иллюзиониста было 88 лет.
Как сообщает пресса, 25 февраля пожилая женщина была экстренно госпитализирована из своей столичной квартиры, где проживала вместе с сыном. У матери Акопяна неожиданно понизилось артериальное давление, кроме того, медики диагностировали у пациентки дыхательную недостаточность. Все усилия врачей оказались безрезультатными – утром 2 марта Лидия Ивановна Акопян скончалась, пишет «МК».
Стоит отметить, что мать артиста и сама имеет прямое отношение к культуре. Она является выпускницей Консерватории и артисткой Мосэстрады. Прежде женщина долгое время ассистировала на сцене своему супругу – отцу Амаяка Акопяна, - который также был довольно известным иллюзионистом.
Как сообщает пресса, 25 февраля пожилая женщина была экстренно госпитализирована из своей столичной квартиры, где проживала вместе с сыном. У матери Акопяна неожиданно понизилось артериальное давление, кроме того, медики диагностировали у пациентки дыхательную недостаточность. Все усилия врачей оказались безрезультатными – утром 2 марта Лидия Ивановна Акопян скончалась, пишет «МК».
Стоит отметить, что мать артиста и сама имеет прямое отношение к культуре. Она является выпускницей Консерватории и артисткой Мосэстрады. Прежде женщина долгое время ассистировала на сцене своему супругу – отцу Амаяка Акопяна, - который также был довольно известным иллюзионистом.