Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую грудь





Сама ведущая «Дом-2» Ольга Бузова никак не комментирует эту тему, хотя споры вокруг темы ее груди только с каждым днем разрастаются. Одни утверждают, что Ольга сделала себе пластику, но факт операции скрывала от своих поклонников, а другие уверены, что девушка начала активно пользоваться фотошопом. Более того, по одной из версий Ольге Бузовой приписывали даже беременность.Стоит отметить, что от версии с беременностью звезды уже практически отказались, потому что новых признаков того, что она в положении, так и не появилось. А вот о том, что Ольга Бузова все-таки могла сделать операцию, говорят все больше. Единственное, что смущает фанатов, ранее ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова утверждала, что размер ее груди полностью устраивает, и она не будет ничего в себе менять. Однако сейчас фолловеры уверены, у Ольги Бузовой уверенный «третий размер».