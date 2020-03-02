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Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую грудь

Многие заметили, что после начала отношений с Давидом Манукяном ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова внешне кардинально изменилась. Скорее всего, Ольга Бузова все-таки оставила свои принципы в стороне и увеличила свой бюст до третьего размера. Именно так считают фанаты певицы.
Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую грудь

Сама ведущая «Дом-2» Ольга Бузова никак не комментирует эту тему, хотя споры вокруг темы ее груди только с каждым днем разрастаются. Одни утверждают, что Ольга сделала себе пластику, но факт операции скрывала от своих поклонников, а другие уверены, что девушка начала активно пользоваться фотошопом. Более того, по одной из версий Ольге Бузовой приписывали даже беременность.

Стоит отметить, что от версии с беременностью звезды уже практически отказались, потому что новых признаков того, что она в положении, так и не появилось. А вот о том, что Ольга Бузова все-таки могла сделать операцию, говорят все больше. Единственное, что смущает фанатов, ранее ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова утверждала, что размер ее груди полностью устраивает, и она не будет ничего в себе менять. Однако сейчас фолловеры уверены, у Ольги Бузовой уверенный «третий размер».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:15

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