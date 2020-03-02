Звезда "Дом-2" Алиана Устиненко пропиарилась на трагедии в бане





Под фотографией, на которой Алиана изображена в виде романтичной девушки, Устиненко написала необычно длинный комментарий и поставила хэштег #смертельныйхайп. Под снимком она призналась подписчикам, что в курсе, как много людей уже высказали своё мнение по поводу этого трагического происшествия, но признается, что не смогла пройти мимо этой новости и целый день переживала происшедшее.Несмотря на то, что является публичным человеком, Устиненко, тем не менее, не может понять людей, для которых социальная сеть Instagram заменила жизнь.Она осудила людей, которые не оставляют себе ничего личного и каждый свой шаг показывают своим подписчикам. Алиана недоумевает, как можно ради количества подписчиков и, соответственно, крупных рекламных контрактов устраивать опасные соревнования, делиться интимными переживаниями и кадрами. По её словам, у людей должны оставаться какие-то святые вещи, которые нельзя делать общественным достоянием.Надо признать, Алиана Устиненко тут же получила множество упрёков от собственных подписчиков. Поклонники напомнили ей, что она постоянно занималась тем же самым. Рассказывала откровения из «Дом-2», делилась подробностями личной жизни, а также припомнили рекламу добавок для похудения. Поведение Алианы поклонники резюмировали жёстко: «хайп на хайпе ещё позорнее».