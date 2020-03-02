В NASA назвали положительные последствия от вспышки коронавируса





Спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства обнаружили значительное снижение концентрации диоксида азота (NO2) над Китаем. Существуют свидетельства того, что эти перемены частично связаны с замедлением экономического роста страны после вспышки коронавируса COVID-19. По словам ученых, уменьшение NO2 впервые было замечено вблизи Уханя, эпицентра эпидемии, которая теперь распространилась на 56 стран мира.Известно, что к 23 января 2020 года китайские власти закрыли Ухань на карантин, во время которого перестали работать местные предприятия, чтобы уменьшить распространение болезни. Решение привело к тому, что в восточных и центральных регионах КНР наблюдается уменьшение диоксида азота на 10-30%. Стоит отметить, что коронавирус на данный момент инфицировал около 89 тысяч человек с начала эпидемии, а число официально зарегистрированных летальных случаев выросло до 3053 в разных государствах.