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В NASA назвали положительные последствия от вспышки коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 принесла с собой множество смертей, убытков и закрытие границ в нескольких государствах. Все же эксперты из NASA назвали положительные последствия от вспышки патогена.
В NASA назвали положительные последствия от вспышки коронавируса

Спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства обнаружили значительное снижение концентрации диоксида азота (NO2) над Китаем. Существуют свидетельства того, что эти перемены частично связаны с замедлением экономического роста страны после вспышки коронавируса COVID-19. По словам ученых, уменьшение NO2 впервые было замечено вблизи Уханя, эпицентра эпидемии, которая теперь распространилась на 56 стран мира.

Известно, что к 23 января 2020 года китайские власти закрыли Ухань на карантин, во время которого перестали работать местные предприятия, чтобы уменьшить распространение болезни. Решение привело к тому, что в восточных и центральных регионах КНР наблюдается уменьшение диоксида азота на 10-30%. Стоит отметить, что коронавирус на данный момент инфицировал около 89 тысяч человек с начала эпидемии, а число официально зарегистрированных летальных случаев выросло до 3053 в разных государствах.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23

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