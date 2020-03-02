Певица Валерия предложила поклонникам обсудить откровенный наряд для выступления в Кремлёвском дворце

На фото Валерия запечатлена в роскошном золотистом платье, украшенном спереди глубоким вырезом до талии, прозрачная сеточка добавляет пикантности наряду. Певица предположила, что поклонники осудят её за чрезмерную откровенность и заявила о продолжении «линии нескромности». Она предложила своим поклонникам обсудить тему, которую ранее уже поднимали некоторые подписчики— спросила исполнительница. Фолловеры отметили, что платье на самом деле слишком дерзкое и провокационное. Некоторые высказывают мнение о неподходящем выборе в соответствии с возрастом артистки., - прокомментировали поклонники певицы. Но всё же преданные поклонники встали на защиту своего кумира и назвали её выбор очень хорошим.- отметили подписчики артистки.