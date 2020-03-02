Певица Валерия предложила поклонникам обсудить откровенный наряд для выступления в Кремлёвском дворце
Певица Валерия на своей странице в Instagram поделилась фотографией в откровенном платье с глубоким вырезом в области декольте. Она предложила своим поклонникам обсудить нескромный наряд, который выбрала для выступления в Кремлёвском дворце.
На фото Валерия запечатлена в роскошном золотистом платье, украшенном спереди глубоким вырезом до талии, прозрачная сеточка добавляет пикантности наряду. Певица предположила, что поклонники осудят её за чрезмерную откровенность и заявила о продолжении «линии нескромности». Она предложила своим поклонникам обсудить тему, которую ранее уже поднимали некоторые подписчики «Позволительно ли в Кремлевском дворце выступать в таком «откровенном» наряде?» — спросила исполнительница. Фолловеры отметили, что платье на самом деле слишком дерзкое и провокационное. Некоторые высказывают мнение о неподходящем выборе в соответствии с возрастом артистки.
«Жаль, что вы не обращаете внимание на суждения подписчиков! Ведь и правда такой вырез неуместен», «Я считаю, хоть с хорошей фигурой, хоть с "нехорошей", а в Кремле есть этикет, которого необходимо придерживаться», - прокомментировали поклонники певицы. Но всё же преданные поклонники встали на защиту своего кумира и назвали её выбор очень хорошим. «Сплошная красота и эстетика», «А почему нет? Прекрасный силуэт, замечательное платье, которое подчёркивает то, что нужно!» - отметили подписчики артистки.
На фото Валерия запечатлена в роскошном золотистом платье, украшенном спереди глубоким вырезом до талии, прозрачная сеточка добавляет пикантности наряду. Певица предположила, что поклонники осудят её за чрезмерную откровенность и заявила о продолжении «линии нескромности». Она предложила своим поклонникам обсудить тему, которую ранее уже поднимали некоторые подписчики «Позволительно ли в Кремлевском дворце выступать в таком «откровенном» наряде?» — спросила исполнительница. Фолловеры отметили, что платье на самом деле слишком дерзкое и провокационное. Некоторые высказывают мнение о неподходящем выборе в соответствии с возрастом артистки.
«Жаль, что вы не обращаете внимание на суждения подписчиков! Ведь и правда такой вырез неуместен», «Я считаю, хоть с хорошей фигурой, хоть с "нехорошей", а в Кремле есть этикет, которого необходимо придерживаться», - прокомментировали поклонники певицы. Но всё же преданные поклонники встали на защиту своего кумира и назвали её выбор очень хорошим. «Сплошная красота и эстетика», «А почему нет? Прекрасный силуэт, замечательное платье, которое подчёркивает то, что нужно!» - отметили подписчики артистки.