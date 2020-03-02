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Новые комплексы «Деривация-ПВО» доставят в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

Боевые машины ЗАК 2С38 «Деривация-ПВО», которые являются новейшей разработкой отечественного ОПК, впервые примут участие в параде Победы 9 мая. Вместе с САУ «Коалиция-СВ» эти комплексы в скором времени будут доставлены в Подмосковье для подготовки к парадному маршу по Красной площади.
Новые комплексы «Деривация-ПВО» доставят в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

Как отмечают в Минобороны, более 10 экземпляров перспективных образцов ракетных и артиллерийских вооружений ПВо уже направлены с предприятий ОПК России для подготовки к юбилейному параду Победы, который пройдет 9 мая 2020 года. «Боевые машины ЗАК 2С38, которые впервые станут участниками парада на Красной площади, уже погружены на железнодорожные платформы и направляются в Московскую область», - отмечают в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что по задумке организаторов, указанная техника должна прибыть к месту назначения уже на текущей неделе. В середине марта вся техника, которая входит в состав механизированной парадной колонны, будет размещена в Алабино, где военнослужащим предстоит проводить тренировки перед главным парадом года. Всего таких тренировок должно быть около 15, после чего начнутся финальные прогоны парада непосредственно в центре Москвы.

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Политика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:04

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