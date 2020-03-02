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Житель Тверской области зарубил своего знакомого во время застолья

Пресс-служба СК Российской Федерации по городу Конаково сообщила, что житель Тверской области нанес около 5-ти смертельных повреждений топором своему знакомому. Инцидент произошёл в ночь с 27 по 28 февраля во время застолья.
Житель Тверской области зарубил своего знакомого во время застолья

Следственный комитет по городу Конаково предъявил обвинение в убийстве 46-летнему мужчине, проживающему в одном из домов Центрального района. Согласно официальным данным, в период с 27 на 28 февраля 2020 года подозреваемый находился в квартире вместе с 34-летним знакомым, который составил ему компанию, распивая алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт и обвиняемый нанес около 5-ти смертельных ударов топором по голове своего товарища.

Сотрудник Министерства внутренних дел РФ отметил, что о случившемся заявил отец подозреваемого. Кроме того, выяснилось, его 46-летний сын официально не трудоустроен и никогда не притягивался ни к административной, ни к уголовной ответственности.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, а подозреваемый в убийстве заключен под стражу. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия от нанесенных телесных повреждений.

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Происшествия
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:43

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