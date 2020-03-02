Смарт-часы Oppo оснастят датчиком ЭКГ и функцией звонков
Компания Oppo недавно провела пресс-конференцию в Индии, на которой раскрыла характеристики будущих Oppo Watch. Эти смарт-часы оснастят датчиком ЭКГ и функцией звонков, чей официальный анонс состоится 6 марта.
Недавняя публикация тизера Oppo Watch подтвердила дату анонса, который намечен на ближайшее время. При этом "умные" часы поступят в продажу сразу в нескольких уголках мира, что позволит китайской компании составить здоровую конкуренцию популярным Apple Watch. По части дизайна можно наблюдать наличие прямоугольного форм-фактора дисплея, на правой стороне которого расположились две кнопки управления. На одной из них также присутствует светодиодный индикатор, который сообщает о входящих звонках, сообщениях и уведомлениях.
Что касается технических характеристик, то Oppo Watch разработали с учетом последних тенденций на рынке носимых аксессуаров. В частности, функционал гаджета включает в себя мониторинг частоты сердечных сокращений, кровяного давления и режим ЭКГ. Кроме того, смарт-часы способны контролировать качество ночного отдыха, подсчитывать потраченные калории и так далее. Стать владельцем этой новинки можно будет всего за 300 долларов США.
Недавняя публикация тизера Oppo Watch подтвердила дату анонса, который намечен на ближайшее время. При этом "умные" часы поступят в продажу сразу в нескольких уголках мира, что позволит китайской компании составить здоровую конкуренцию популярным Apple Watch. По части дизайна можно наблюдать наличие прямоугольного форм-фактора дисплея, на правой стороне которого расположились две кнопки управления. На одной из них также присутствует светодиодный индикатор, который сообщает о входящих звонках, сообщениях и уведомлениях.
Что касается технических характеристик, то Oppo Watch разработали с учетом последних тенденций на рынке носимых аксессуаров. В частности, функционал гаджета включает в себя мониторинг частоты сердечных сокращений, кровяного давления и режим ЭКГ. Кроме того, смарт-часы способны контролировать качество ночного отдыха, подсчитывать потраченные калории и так далее. Стать владельцем этой новинки можно будет всего за 300 долларов США.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19