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Смарт-часы Oppo оснастят датчиком ЭКГ и функцией звонков

Компания Oppo недавно провела пресс-конференцию в Индии, на которой раскрыла характеристики будущих Oppo Watch. Эти смарт-часы оснастят датчиком ЭКГ и функцией звонков, чей официальный анонс состоится 6 марта.

Недавняя публикация тизера Oppo Watch подтвердила дату анонса, который намечен на ближайшее время. При этом "умные" часы поступят в продажу сразу в нескольких уголках мира, что позволит китайской компании составить здоровую конкуренцию популярным Apple Watch. По части дизайна можно наблюдать наличие прямоугольного форм-фактора дисплея, на правой стороне которого расположились две кнопки управления. На одной из них также присутствует светодиодный индикатор, который сообщает о входящих звонках, сообщениях и уведомлениях.

Что касается технических характеристик, то Oppo Watch разработали с учетом последних тенденций на рынке носимых аксессуаров. В частности, функционал гаджета включает в себя мониторинг частоты сердечных сокращений, кровяного давления и режим ЭКГ. Кроме того, смарт-часы способны контролировать качество ночного отдыха, подсчитывать потраченные калории и так далее. Стать владельцем этой новинки можно будет всего за 300 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19

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