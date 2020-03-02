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Юлия Савичева: "Мне так хочется научиться быть здесь и сейчас, легче отпускать ненужное, уметь ценить важное"

Юлия Савичева поделилась с фанатами весенним снимок. В комментарии на странице в Instagram известная певица рассказала, что ей хочется научиться быть здесь и сейчас, легче отпускать ненужное и уметь ценить важное.
Юлия Савичева: "Мне так хочется научиться быть здесь и сейчас, легче отпускать ненужное, уметь ценить важное"

Юлия Савичева любит общаться с подписчиками и старается держать их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня исполнительница показала фотографию, сделанную у окна, к которому она поднесла прозрачную чашку с кофе. В комментарии знаменитость рассказала, что ей очень хочется научиться быть здесь и сейчас, а также легче отпускать ненужное из своей жизни и уметь ценить важное. Также Юлия Савичева добавила: "Новый день — еще одна возможность".

В конце публикации певица поинтересовалась у подписчиков, о чем они думают сегодня утром. Одной из первых ей ответила сестра Дмитрия Маликова Инна, которая написала, что их мысли с Юлией Савичевой сошлись. Многие написали, что подумали о том, как хорошо, что весна уже настала. Фанаты пожелали певице позитивного настроения и оставили множество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:36

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