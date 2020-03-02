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Мария Куликова и Денис Матросов решили поселиться рядом ради сына

Мария Куликова и Денис Матросов сумели после развода сохранить нормальные отношения и правильно расставить приоритеты. Основным из них являлось воспитание сына Ивана, ради которого актеры даже решили поселиться рядом.
Мария Куликова и Денис Матросов решили поселиться рядом ради сына

В эфире нового выпуска передачи «Звезды сошлись» Денис Матросов рассказал о своем отношении к разводам, а также о воспитании сына Вани, рожденного в браке с Марией Куликовой. Как заявил популярный актер, он «никогда не был инициатором» расставаний, но судьба распорядилась иначе. Однако даже несмотря на случившееся, артист рад, что ему и его бывшей супруге удалось выполнить «главную задачу» - не навредить сыну.

Ради этого, по словам Матросова, Мария Куликова смогла проявить «великую женскую мудрость» и бывшие муж и жена сумели сохранить нормальные отношения. Более того, если изначально актриса планировал поселиться подальше от дома экс-супруга, то со временем изменила свои взгляды. Теперь Куликова и Матросов живут в полукилометре друг от друга, что позволяет их сыну Ивану полноценно общаться и с матерью, и с отцом. Мальчик постоянно рядом с родителями и имеет возможность находиться в обоих семьях, «впитывая» любовь обоих родителей.

Подобное положение вещей Денис Матросов считает настоящим счастьем. Актер очень рад, что им с бывшей женой удалось правильно расставить приоритеты и воспитывать сына вместе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:30

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