Мария Куликова и Денис Матросов решили поселиться рядом ради сына

В эфире нового выпуска передачи «Звезды сошлись» Денис Матросов рассказал о своем отношении к разводам, а также о воспитании сына Вани, рожденного в браке с Марией Куликовой. Как заявил популярный актер, он «никогда не был инициатором» расставаний, но судьба распорядилась иначе. Однако даже несмотря на случившееся, артист рад, что ему и его бывшей супруге удалось выполнить «главную задачу» - не навредить сыну.Ради этого, по словам Матросова, Мария Куликова смогла проявить «великую женскую мудрость» и бывшие муж и жена сумели сохранить нормальные отношения. Более того, если изначально актриса планировал поселиться подальше от дома экс-супруга, то со временем изменила свои взгляды. Теперь Куликова и Матросов живут в полукилометре друг от друга, что позволяет их сыну Ивану полноценно общаться и с матерью, и с отцом. Мальчик постоянно рядом с родителями и имеет возможность находиться в обоих семьях, «впитывая» любовь обоих родителей.Подобное положение вещей Денис Матросов считает настоящим счастьем. Актер очень рад, что им с бывшей женой удалось правильно расставить приоритеты и воспитывать сына вместе.