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Троян TrickBot активно атакует полностью оплаченные ОС Windows 10

Эксперты в области кибербезопасности призывают пользователей обратить внимание на то, что вредоносная программа TrickBot, с помощью которой злоумышленники заражают полностью оплаченные ОС Windows 10, снова стала активной. О новой хакерской кампании сообщают специалисты Morphisec Labs.
Троян TrickBot активно атакует полностью оплаченные ОС Windows 10

Утверждается, что злоумышленники могут воспользоваться элементами ActiveX в программном пакете Microsoft Word. При этом конечной целью атак называется установление в системе жертвы трояна TrickBot, который способен незаметно для пользователя передавать учетные данные, информацию о банковских картах, криптовалюту и прочую информацию третьим лицам. По оценкам некоторых экспертов, в 2019 году TrickBot’ом были заражены не менее 250 миллионов устройств. Кроме того, отмечается, что вирус способен отключать механизмы защиты от вирусов, встроенные разработчиком в саму операционную систему.

«По итогам нашего анализа было установлено, что операторы TrickBot пользуются уязвимостями в ActiveX для запуска вредоносного макроса в режиме автоматической работы», - подчеркивают в Morphisec Labs. В этой кампании злоумышленники используют зараженный документ, в котором содержится специальное изображение со скрытым элементом. Как только жертва разрешает выполнение этой составляющей, троян сразу же устанавливается в систему и работает незаметно для пользователя.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:50

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