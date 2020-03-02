Троян TrickBot активно атакует полностью оплаченные ОС Windows 10





Утверждается, что злоумышленники могут воспользоваться элементами ActiveX в программном пакете Microsoft Word. При этом конечной целью атак называется установление в системе жертвы трояна TrickBot, который способен незаметно для пользователя передавать учетные данные, информацию о банковских картах, криптовалюту и прочую информацию третьим лицам. По оценкам некоторых экспертов, в 2019 году TrickBot’ом были заражены не менее 250 миллионов устройств. Кроме того, отмечается, что вирус способен отключать механизмы защиты от вирусов, встроенные разработчиком в саму операционную систему.«По итогам нашего анализа было установлено, что операторы TrickBot пользуются уязвимостями в ActiveX для запуска вредоносного макроса в режиме автоматической работы», - подчеркивают в Morphisec Labs. В этой кампании злоумышленники используют зараженный документ, в котором содержится специальное изображение со скрытым элементом. Как только жертва разрешает выполнение этой составляющей, троян сразу же устанавливается в систему и работает незаметно для пользователя.