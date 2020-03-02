Компания Geely показала новую версию седана Emgrand GL
Компания Geely показала новую версию седана Emgrand GL. После реновации модель получила новый дизайн и большое количество дополнительных опций.
Внешний вид автомобиля отличается от предыдущей модели новыми бамперами, усовершенствованной оптикой и радиаторной решеткой. Он управляется с помощью рулевого колеса, которое имеет планку с мультимедийным комплексом с голосовым управлением. Автомобиль очень хорошо оснащён. Комплектация Geely Emgrand GL зависит от версии модели. Снабжение включает в себя круиз-контроль, адаптивный свет, климат-контроль, системы контроля слепых зон, функцию предотвращения фронтальных столкновений и другое. Он работает благодаря двигателю объёмом 1,5 литра от Volvo XC40 с мощностью в 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента.
Функцию трансмиссии выполняет 7-ступенчатая РКПП. По желанию седан можно оборудовать "мягким" гибридом MHEV. Он будет состоят из стартер-генератора на 48 вольт и АКБ. Благодаря этому мощность повыситься до 190 л.с. (300 Нм). При покупке можно обратить внимание на новинку, которая имеет 1,4-литровый двигатель с мощностью 141 л.с. и полной отдачей 258 л.с. С помощью электротяги на автомобиле можно проехать 66 км. Стоимость на Geely Emgrand GL варьируется от 755 тыс. руб. за базовую модель, а при максимальном оснащении придётся заплатить 1, 16 млн рублей.
Внешний вид автомобиля отличается от предыдущей модели новыми бамперами, усовершенствованной оптикой и радиаторной решеткой. Он управляется с помощью рулевого колеса, которое имеет планку с мультимедийным комплексом с голосовым управлением. Автомобиль очень хорошо оснащён. Комплектация Geely Emgrand GL зависит от версии модели. Снабжение включает в себя круиз-контроль, адаптивный свет, климат-контроль, системы контроля слепых зон, функцию предотвращения фронтальных столкновений и другое. Он работает благодаря двигателю объёмом 1,5 литра от Volvo XC40 с мощностью в 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента.
Функцию трансмиссии выполняет 7-ступенчатая РКПП. По желанию седан можно оборудовать "мягким" гибридом MHEV. Он будет состоят из стартер-генератора на 48 вольт и АКБ. Благодаря этому мощность повыситься до 190 л.с. (300 Нм). При покупке можно обратить внимание на новинку, которая имеет 1,4-литровый двигатель с мощностью 141 л.с. и полной отдачей 258 л.с. С помощью электротяги на автомобиле можно проехать 66 км. Стоимость на Geely Emgrand GL варьируется от 755 тыс. руб. за базовую модель, а при максимальном оснащении придётся заплатить 1, 16 млн рублей.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:46