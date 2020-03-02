Ученые из Китая разрушили мифы о пользе поваренной соли





Медики критикуют использование поваренной соли в качестве косметического и дезинфицирующего средства, которое стало довольно популярным в Китае. Эксперты считают, что эта приправа несет пагубное воздействие для организма, если её концентрация превышает разумные пределы. В частности, распространенная в народной медицине практика втирания соли в кожу головы для восстановления волос имеет обратный эффект - вместо шикарной шевелюры человек получит раздражение и ускоренный процесс облысения.Не эффективен также метод избавления от черных точек на лице, поскольку содержащийся в соли хлорид натрия делает кожу излишне сухой. Это, в свою очередь, делает поры беззащитными перед различными инфекциями, которые могут вызвать появление акне, волдырей и прочих дерматологических заболеваний. В то же время, хотя соль действительно способна бороться с бактериями - человеку пришлось бы превысить ежедневную норму в несколько десятков раз, что привело бы к обезвоживанию, отекам и более серьезным недугам.