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Трихолог Ольга Кохос: Борода и усы защищают от коронавируса

Врач-трихолог Ольга Кохос сообщила, что борода и усы защищают от коронавируса. По ее мнению, волосяной покров на лице предотвращает попадание возбудителя заболевания в организм человека.
Трихолог Ольга Кохос: Борода и усы защищают от коронавируса

Ученые давно доказали, что борода выполняет защитную функцию, снижает риск инфицирования и вероятность развития рака кожи. Волосы на лице блокируют практически 99% ультрафиолетовых лучей, которые могут провоцировать злокачественные процессы. Кроме того, действуя по принципу ворсинок на слизистой носа, они предотвращают попадание бактерий и аллергенов в организм, среди которых и возбудитель коронавируса.

По словам Ольги Кохос, COVID-2019 настолько микроскопический, что с легкостью проникает в системы органов через поры кожи. Она объяснила, что при правильном уходе борода действительно способна защитить от заражения коронавирусом. К обязательным правилам гигиены можно отнести регулярное использование шампуня, обработку кожи антибактериальными средствами и незамедлительное лечение в случае возникновения воспалительного процесса в области роста волос.

Как известно, мужчины, которые носят бороду, практически никогда не страдают от акне и фолликулита, так как они не используют бритвенные станки. Именно они оставляют открытые микротрещины, уязвимые перед любой, даже самой незначительной, инфекцией. Ольга Кохос лишь подтвердила, что волосы на лице представителей сильного пола – «не враг, а защита».

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:21

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