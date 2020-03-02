АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Рак и бесплодие: Эксперты рассказали о провоцирующей опасные заболевания посуде

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о посуде, содержащей вредные вещества и провоцирующей опасные заболевания. Среди болезней, жертвой которых можно стать при ее использовании, названы язва, рак и бесплодие.

Специалисты программы «НашПотребНадзор» составили рейтинг посуды по степени ее безопасности для человеческого организма. Поводом для подобного анализа и составления этого списка стало исследование британского ученого Эндрю Тернера, обнаружившего при экспертизе около 200 наименований посуды, в подавляющем большинстве содержащих опасное количество свинца и кадмия.

Эксперты Роспотребнадзора также проанализировали представленные на российском рынке наборы посуды из разных сплавов и пришли к неутешительным выводам. Как оказалось, в составе популярных у отечественных покупателей дешевых и прочных меламиновых чашек, тарелок и блюдец содержится вредный газ формальдегид. При нагревании такая посуда выделяет токсины в находящуюся в ней пищу, при этом подобная реакция происходит не только при температуре свыше 70⁰С, но и при более низкой.

Также небезопасным является и использование алюминиевой посуды. При нагреве молекулы металла оседают в еде, а попадая в организм, способны провоцировать нарушение когнитивных функций и негативно сказываться на работе нервной системы. По заключению ВОЗ, даже 50 миллиграммов алюминия в пище не нанесут ощутимого вреда организму, тогда как изготовители посуды из этого металла говорят всего о 2 миллиграммах. Однако это утверждение верно только для новых сковородок и кастрюль с неповрежденной защитной оксидной пленкой.

Третьей в списке идет посуда с антипригарным покрытием, которая часто изготавливается по неправильной технологии или же просто подделывается. Та же проблема часто встречается и у кастрюль и сковородок из нержавейки. При этом если нерадивые изготовители использовали в качестве материала для посуды более 10% никеля или синтетический хром, подобный сплав может спровоцировать развитие язвы, бесплодия и даже рака.

Самой же безопасной посудой эксперты назвали наборы из керамики и стекла. На втором месте по безвредности оказались эмалированные миски и кастрюли.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы…
Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на концерте Лаймы Вайкуле в…
Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в…
В NASA назвали положительные последствия от вспышки…
Анна Седокова: "Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветочком и…
Смарт-часы Oppo оснастят датчиком ЭКГ и функцией…
В Москве на 89-м году жизни скончалась мать фокусника Амаяка…
Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую…
Звезда "Дом-2" Алиана Устиненко пропиарилась на трагедии в…
Певица Валерия предложила поклонникам обсудить откровенный наряд для выступления в Кремлёвском…
В Калуге подозреваемый в убийстве жены мужчина выпал с 13…
Новые комплексы «Деривация-ПВО» доставят в Подмосковье для подготовки к Параду…
Рак и бесплодие: Эксперты рассказали о провоцирующей опасные заболевания…
«Они воспитаны в полном неприятии»: Матросов лишен возможности общаться с…
Троян TrickBot активно атакует полностью оплаченные ОС Windows…
Компания Geely показала новую версию седана Emgrand…
Британские ученые назвали способ, который заставит бросить курить раз и…
Житель Тверской области зарубил своего знакомого во время…
Юлия Савичева: "Мне так хочется научиться быть здесь и сейчас, легче отпускать ненужное, уметь ценить…
Мария Куликова и Денис Матросов решили поселиться рядом ради…
Специалисты рассказали о главных минусах полиса…
Трихолог Ольга Кохос: Борода и усы защищают от…
"У меня последний месяц был просто бешеный": У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и…
Смартфон Vivo NEX 3S 5G оснастят процессором Snapdragon…
Дизайнер Мюррей Шарп показал визуализацию гиперкара Ferrari…
Звезда "Дом-2" Виктория Боня шокирована поведением блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
«Подобие монстра»: Ученые не могут предсказать, как поведет себя…
Дочь Константина Меладзе отметила свое 16-летие в компании…
Просмотреть все новости