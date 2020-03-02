Рак и бесплодие: Эксперты рассказали о провоцирующей опасные заболевания посуде





Специалисты программы «НашПотребНадзор» составили рейтинг посуды по степени ее безопасности для человеческого организма. Поводом для подобного анализа и составления этого списка стало исследование британского ученого Эндрю Тернера, обнаружившего при экспертизе около 200 наименований посуды, в подавляющем большинстве содержащих опасное количество свинца и кадмия.Эксперты Роспотребнадзора также проанализировали представленные на российском рынке наборы посуды из разных сплавов и пришли к неутешительным выводам. Как оказалось, в составе популярных у отечественных покупателей дешевых и прочных меламиновых чашек, тарелок и блюдец содержится вредный газ формальдегид. При нагревании такая посуда выделяет токсины в находящуюся в ней пищу, при этом подобная реакция происходит не только при температуре свыше 70⁰С, но и при более низкой.Также небезопасным является и использование алюминиевой посуды. При нагреве молекулы металла оседают в еде, а попадая в организм, способны провоцировать нарушение когнитивных функций и негативно сказываться на работе нервной системы. По заключению ВОЗ, даже 50 миллиграммов алюминия в пище не нанесут ощутимого вреда организму, тогда как изготовители посуды из этого металла говорят всего о 2 миллиграммах. Однако это утверждение верно только для новых сковородок и кастрюль с неповрежденной защитной оксидной пленкой.Третьей в списке идет посуда с антипригарным покрытием, которая часто изготавливается по неправильной технологии или же просто подделывается. Та же проблема часто встречается и у кастрюль и сковородок из нержавейки. При этом если нерадивые изготовители использовали в качестве материала для посуды более 10% никеля или синтетический хром, подобный сплав может спровоцировать развитие язвы, бесплодия и даже рака.Самой же безопасной посудой эксперты назвали наборы из керамики и стекла. На втором месте по безвредности оказались эмалированные миски и кастрюли.