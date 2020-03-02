"У меня последний месяц был просто бешеный": У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и спорт

Анна Хилькевич разметила фотографию, сделанную в обувном магазине. В комментарии знаменитость написала, что очень устала за последний месяц. Любой свободный час, которых было катастрофически мало, она пыталась провести со своими детьми Арианной и Марией. При этом актриса отметила, что о спорте и косметологе она даже не думала. Анна Хилькевич была занята так сильно, что вчера у нее не было время поздравить фанатов с первым днем весны и попросить у них прощения.Знаменитость решили извиниться перед всеми сегодня. Она написала:. В конце Анна Хилькевич отметила, что этот пост касается и ее хейтеров, поскольку им нужно ещё больше любви. Подписчики написали актрисе множество комплиментов и пожелали ей хорошего настроения.