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"У меня последний месяц был просто бешеный": У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и спорт

Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте, что последний месяц у нее был просто "бешеный". Также звезда сериала "Универ" сообщила, что ей не хватает времени на косметолога и спорт.
"У меня последний месяц был просто бешеный": У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и спорт

Анна Хилькевич разметила фотографию, сделанную в обувном магазине. В комментарии знаменитость написала, что очень устала за последний месяц. Любой свободный час, которых было катастрофически мало, она пыталась провести со своими детьми Арианной и Марией. При этом актриса отметила, что о спорте и косметологе она даже не думала. Анна Хилькевич была занята так сильно, что вчера у нее не было время поздравить фанатов с первым днем весны и попросить у них прощения.

Знаменитость решили извиниться перед всеми сегодня. Она написала: "Простите, если что-то сделала не так, сказала или написала! Это не со зла, я ведь вас всех очень искренне люблю!". В конце Анна Хилькевич отметила, что этот пост касается и ее хейтеров, поскольку им нужно ещё больше любви. Подписчики написали актрисе множество комплиментов и пожелали ей хорошего настроения.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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