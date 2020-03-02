Смартфон Vivo NEX 3S 5G оснастят процессором Snapdragon 865
Как сообщают сетевые источники, китайский бренд Vivo готовится представить и запустить серийный выпуск нового производительного смартфона под названием NEX 3S 5G. Эта модель станет улучшенной версией уже доступного покупателям Vivo NEX 5G и будет оснащаться топовым SoC Snapdragon 865.
Стоит отметить, что вышедшая год тому назад оригинальная версия этой модели оснащена процессором Snapdragon 855+, 6,89-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии S-AMOLED и имеющим разрешение 1080+, выдвижной 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тройным блоком основных камер с максимальным разрешением 64 мегапикселя. В топовой версии устройства пользователю доступны 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Что же касается новинки, то Vivo NEX 3S 5G, по данным ряда источников, должен «переехать» на передовую аппаратную платформу с процессором Snapdragon 865 и видеоускорителем Adreno 650. Объем оперативной памяти будет таким же – 8 или 12 ГБ, это же касается встроенного накопителя, емкость которого должна составить, в зависимости от версии, 128 или 256 гигабайт.
Как и предшественник, новый смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения. А вот его автономность окажется чуть ниже – всего 4250 мАч, против 4500 мАч у Vivo NEX 5G. Официальная презентация новой модели должна состояться уже в марте 2020 года.
Стоит отметить, что вышедшая год тому назад оригинальная версия этой модели оснащена процессором Snapdragon 855+, 6,89-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии S-AMOLED и имеющим разрешение 1080+, выдвижной 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тройным блоком основных камер с максимальным разрешением 64 мегапикселя. В топовой версии устройства пользователю доступны 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Что же касается новинки, то Vivo NEX 3S 5G, по данным ряда источников, должен «переехать» на передовую аппаратную платформу с процессором Snapdragon 865 и видеоускорителем Adreno 650. Объем оперативной памяти будет таким же – 8 или 12 ГБ, это же касается встроенного накопителя, емкость которого должна составить, в зависимости от версии, 128 или 256 гигабайт.
Как и предшественник, новый смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения. А вот его автономность окажется чуть ниже – всего 4250 мАч, против 4500 мАч у Vivo NEX 5G. Официальная презентация новой модели должна состояться уже в марте 2020 года.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:08