Звезда "Дом-2" Виктория Боня шокирована поведением блогера Екатерины Диденко после трагедии в бане
Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а теперь телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram поделилась мыслями о поведении блогера-фармацевта Екатерины Диденко после трагического происшествия на дне рождения девушки.
У Екатерины Диденко полтора миллиона подписчиков в сети Instagram. Она позиционирует себя, как «аптечный РЕВИЗОРРО». По словам Екатерины, она получила красный диплом по специальности «провизор» и теперь делится советами, как собрать домашнюю аптечку.
На днях Диденко отмечала свой 29-й день рождения и решила провести этот праздник в бане, куда пригласила своих близких и друзей. Во время празднования супруг молодой девушки со своим другом высыпали в бассейн более 20 кг сухого льда. Молодые люди явно не учли количество образовавшегося углекислого газа.
В результате трагического происшествия погибли три человека, один из них супруг Екатерины. Блогер не изменяла привычке снимать все на камеру, а после сообщила подписчикам о смерти мужа из приемного покоя больницы.
Виктория Боня высказалась резко негативно о поведении Екатерины Диденко после происшествия. По её словам, люди в охоте за «супер контентом» для Instagram готовы рисковать своей жизнью. Больше всего Викторию поразило, что даже после кошмара, который произошёл с Екатериной, та публиковала сторис в Instagram. Примерно такую же реакцию на произошедшее выразила недавно и певица Юлия Савичева.
У Екатерины Диденко полтора миллиона подписчиков в сети Instagram. Она позиционирует себя, как «аптечный РЕВИЗОРРО». По словам Екатерины, она получила красный диплом по специальности «провизор» и теперь делится советами, как собрать домашнюю аптечку.
На днях Диденко отмечала свой 29-й день рождения и решила провести этот праздник в бане, куда пригласила своих близких и друзей. Во время празднования супруг молодой девушки со своим другом высыпали в бассейн более 20 кг сухого льда. Молодые люди явно не учли количество образовавшегося углекислого газа.
В результате трагического происшествия погибли три человека, один из них супруг Екатерины. Блогер не изменяла привычке снимать все на камеру, а после сообщила подписчикам о смерти мужа из приемного покоя больницы.
Виктория Боня высказалась резко негативно о поведении Екатерины Диденко после происшествия. По её словам, люди в охоте за «супер контентом» для Instagram готовы рисковать своей жизнью. Больше всего Викторию поразило, что даже после кошмара, который произошёл с Екатериной, та публиковала сторис в Instagram. Примерно такую же реакцию на произошедшее выразила недавно и певица Юлия Савичева.