Звезда "Дом-2" Виктория Боня шокирована поведением блогера Екатерины Диденко после трагедии в бане





У Екатерины Диденко полтора миллиона подписчиков в сети Instagram. Она позиционирует себя, как «аптечный РЕВИЗОРРО». По словам Екатерины, она получила красный диплом по специальности «провизор» и теперь делится советами, как собрать домашнюю аптечку.На днях Диденко отмечала свой 29-й день рождения и решила провести этот праздник в бане, куда пригласила своих близких и друзей. Во время празднования супруг молодой девушки со своим другом высыпали в бассейн более 20 кг сухого льда. Молодые люди явно не учли количество образовавшегося углекислого газа.В результате трагического происшествия погибли три человека, один из них супруг Екатерины. Блогер не изменяла привычке снимать все на камеру, а после сообщила подписчикам о смерти мужа из приемного покоя больницы.Виктория Боня высказалась резко негативно о поведении Екатерины Диденко после происшествия. По её словам, люди в охоте за «супер контентом» для Instagram готовы рисковать своей жизнью. Больше всего Викторию поразило, что даже после кошмара, который произошёл с Екатериной, та публиковала сторис в Instagram. Примерно такую же реакцию на произошедшее выразила недавно и певица Юлия Савичева.