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Британские ученые назвали способ, который заставит бросить курить раз и навсегда

Многочисленные книги и советы по избавлению от привычки курить зачастую не помогают зависимому человеку. Поэтому британские ученые назвали способ, который заставит отказаться от сигарет раз и навсегда.

В 2016 году британские исследователи из университета Оксфорда доказали, что самым лучшим способом бросить курить является резкий отказ от табачных изделий, а не постепенный. К этому выводу эксперты пришли после эксперимента с участием 697 курильщиков, которые отказались от никотина на 14 дней. При этом они были поделены на две группы: тех, кто отказался от курения сразу, и тех, кто уменьшал число сигарет с каждым днем. Пагубную привычку они также подавляли специальными пластырями и спреями.

Результаты показали, что во время периода наблюдений от вредной привычки воздержались 49% людей, которые совсем не курили, и 39% из контрольной группы. Стоит отметить, что через полгода после исследования к здоровому образу жизни вернулись 22% сторонников "резкого отказа", и 15,5% - "постепенного". Ученые считают, что в период без никотина необходимо занять себя чем-то другим: к примеру, выпивать стакан воды при желании закурить.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:44

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