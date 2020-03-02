Британские ученые назвали способ, который заставит бросить курить раз и навсегда





В 2016 году британские исследователи из университета Оксфорда доказали, что самым лучшим способом бросить курить является резкий отказ от табачных изделий, а не постепенный. К этому выводу эксперты пришли после эксперимента с участием 697 курильщиков, которые отказались от никотина на 14 дней. При этом они были поделены на две группы: тех, кто отказался от курения сразу, и тех, кто уменьшал число сигарет с каждым днем. Пагубную привычку они также подавляли специальными пластырями и спреями.Результаты показали, что во время периода наблюдений от вредной привычки воздержались 49% людей, которые совсем не курили, и 39% из контрольной группы. Стоит отметить, что через полгода после исследования к здоровому образу жизни вернулись 22% сторонников "резкого отказа", и 15,5% - "постепенного". Ученые считают, что в период без никотина необходимо занять себя чем-то другим: к примеру, выпивать стакан воды при желании закурить.