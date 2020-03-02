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Дочь Константина Меладзе отметила свое 16-летие в компании бойфренда

Младшая дочь композитора Константина Меладзе отметила свое 16-летие в компании бойфренда и близких друзей. 17-летний победитель украинского шоу «Голос.Дети» поделился фотографиями с праздника своей девушки в stories личного блога Instagram.
Дочь Константина Меладзе отметила свое 16-летие в компании бойфренда

Заслуженный деятель искусств и музыкальный продюсер является отцом троих детей, рожденных от первой супруги Яны Сумм. После 19 лет брака пара развелась и Константин Меладзе переехал в Москву, а его бывшая жена осталась в Киеве с двумя дочерьми и сыном. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, композитор продолжает заботиться о своих наследниках, в особенности о младшем Валерии, который страдает от аутизма.

Вчера, 1 марта, дочь музыканта Лия отметила свой 16-й день рождения в кругу лучших друзей и 17-летнего бойфренда Влада Феничко. Молодой человек очень популярен среди молодежи шоу-бизнеса, так как победил в музыкальном украинском проекте «Голос.Дети». В Сети появилось всего несколько кадров с праздника, судя по которым вечеринка прошла в роскошном ресторане с небольшим количеством гостей. Вероятнее всего, родители девушки не присутствовали на веселье, чтобы «не смущать подростков».

Как известно, нынешняя супруга Константина Меладзе певица Вера Брежнева поддерживает теплые отношения со своей падчерицей. Не так давно поп-исполнительница, юная Лия и ее отец провели семейный отпуск в Италии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:02

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