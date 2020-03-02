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Наташа Королёва и Тамара Винокур станцевали под дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Наташа Королёва разместила на странице в Instagram ролик, снятый Игорем Крутым на празднование первого дня весны. Исполнительница показала, как она и Тамара Винокур станцевали под дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Наташа Королёва и Тамара Винокур станцевали под дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Накануне Наташа Королёва, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Винокур и его супруга Тамара встретились, чтобы отметить первый день весны. Сегодня исполнительница показала видео с данного мероприятия. На кадрах Филипп Киркоров и Николай Басков исполняют свою песню под названием "Ibiza". Под дуэт начинают танцевать Наташа Королёва и Тамара Винокур, потом в кадре появляется Игорь Крутой и Владимир Винокур. В комментарии певица написала: "Объявляю конкурс "Мартовские пляски"". Также она предложила поклонникам представить себя в роли жюри и оценить их танцевальные способности.

Поклонники пришли к выводу, что лучшими танцорами вечера стали Наташа Королёва и Тамара Винокур. Многие отметили, что Филипп Киркоров и Николай Басков тоже очень хорошо двигались под музыку, но у женщин больше харизмы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:01

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