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«Подобие монстра»: Ученые не могут предсказать, как поведет себя коронавирус

На борьбу с эпидемией коронавируса в Китае мобилизована едва ли не вся страна. Треть населения КНР, а это примерно полмиллиарда человек, практически находятся на карантине. Ученые при этом до сих пор затрудняются с прогнозами о том, как поведет себя вирус в будущем.
«Подобие монстра»: Ученые не могут предсказать, как поведет себя коронавирус

Несмотря на ситуацию с эпидемией, Китай постепенно начал первые попытки вернуться к полноценной жизни. Предприятия и завода в Поднебесной возобновляют свою работу, хотя все это теперь приходится делать в принципиально новых условиях. Повсюду применяются новые средства защиты от распространения болезни, а огромные торговые центры проходят дезинфекцию несколько раз в сутки. Врачи тем временем продолжают поиск лекарства, уже опубликован перечень препаратов, которые медики из Ухани применяют для спешного лечения коронавируса, он включает в себя более трех десятков наименований.

Однако тревожнее всего обстоят дела с выявлением повторного заражения среди тех, кто уже переболел коронавирусом. Ученые даже начали прочить штамму COVID-19 роль очередного опасного сезонного гриппа и отмечают, что этим вирусом может переболеть 3-5 миллиардов человек в ближайшие годы. Непредсказуемость – главная угроза болезни. Даже спустя недели после выписки вылеченных пациентов врачи не могут предсказать, как поведет себя вирус и не проявится ли он снова.
«Коронавирус не просто опасен, он являет собой некое подобие монстра, повадки которого изучены не полностью. И пока нем не удастся узнать о нем еще больше, прогнозировать что-либо будет просто невозможно», - отметил вирусолог Цзинь Дунъянь.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:03

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