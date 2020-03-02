Ученые рассказали о правилах формирования новых полезных привычек





Ученые отмечают, что множество людей, ставящих себе за цель достижение успеха, предпринимают ошибочное решение в одночасье изменить линию поведения. Другие же надеются, что перемены наступят исключительно благодаря их желанию, даже при отсутствии реальных действий. Оба эти пути, по мнению специалистов, не приведут к необходимому результату.Научные сотрудники Стэнфордкого университета советуют тем, кто нацелен изменить себя, начинать с малого. По мнению специалистов, именно постепенное внедрение полезных привычек и комфортное их совмещение со старыми дает наибольшую вероятность того, что дело сдвинется с мертвой точки.Для того, чтобы действительно измениться к лучшему и не свернуть с выбранного пути, британские ученые также рекомендуют практиковать новые полезные привычки ежедневно, так как для их закрепления необходимо постоянство и длительный промежуток времени. Кроме того, стоит помнить и о самопоощрении за проделанную работу. К примеру, совместить занятия спортом дома с просмотром любимого сериала, или пробежку с прослушиванием хорошей музыки.