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Ученые рассказали о правилах формирования новых полезных привычек

Британские ученые дали несколько практических советов тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Упор в этих рекомендациях сделан на правилах формирования новых полезных привычек.

Ученые отмечают, что множество людей, ставящих себе за цель достижение успеха, предпринимают ошибочное решение в одночасье изменить линию поведения. Другие же надеются, что перемены наступят исключительно благодаря их желанию, даже при отсутствии реальных действий. Оба эти пути, по мнению специалистов, не приведут к необходимому результату.

Научные сотрудники Стэнфордкого университета советуют тем, кто нацелен изменить себя, начинать с малого. По мнению специалистов, именно постепенное внедрение полезных привычек и комфортное их совмещение со старыми дает наибольшую вероятность того, что дело сдвинется с мертвой точки.

Для того, чтобы действительно измениться к лучшему и не свернуть с выбранного пути, британские ученые также рекомендуют практиковать новые полезные привычки ежедневно, так как для их закрепления необходимо постоянство и длительный промежуток времени. Кроме того, стоит помнить и о самопоощрении за проделанную работу. К примеру, совместить занятия спортом дома с просмотром любимого сериала, или пробежку с прослушиванием хорошей музыки.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:54

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