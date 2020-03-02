Специалисты рассказали о главных минусах полиса ОСАГО





Российские эксперты сообщили, что в случае ДТП водителя с ОСАГО и другого автомобилиста с Каско - владельца обязательного страхования ждут неприятные новости. Дело в том, что машины с Каско ремонтируют в официальных автосервисах с использованием новых деталей. Это приводит к переплате, которая перекрывается не «автогражданкой», а взыскивается с виновника происшествия. А вот в случае с ОСАГО машину восстановят с применением дешевых запчастей, а сумму выплаты снизят.Более того, любое превышение суммы на ремонтные процедуры со стороны водителя компании могут потребовать вернуть через суд. Известны ситуации, когда страховые организации ставят ультиматум автомобилисту даже спустя год после аварии. Предполагается, что компенсация определенной разницы в выплатах связана с проверкой машины, в которой нашли непрозрачную оценку ущерба и другие ошибки. Зачастую с такой проблемой сталкиваются владельцы новых автомобилей.