Huawei представила складной смартфон Mate Xs
Китайский техногигант Huawei официально представил новый складной смартфон Mate Xs, который стал улучшенной версией дебютировавшего ранее Mate X. Стоиомость новинки, как ожидают эксперты, составит примерно 2500 долларов США.
Сообщается, что усовершенствованная версия складного устройства получила более надежные петли, а также улучшенную защиту дисплея. Теперь экран устройства покрыт двумя слоями защитного материала, выполненного из полиамидной пленки. В развернутом виде дисплей устройства имеет внушительную диагональ в 8 дюймов и разрешение 2480х2200.
В сложенном же состоянии гаджет представлен в виде обычного 6,6-дюймового фаблета. Автономная работа Huawei Mate Xs обеспечена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч.
Сообщается, что усовершенствованная версия складного устройства получила более надежные петли, а также улучшенную защиту дисплея. Теперь экран устройства покрыт двумя слоями защитного материала, выполненного из полиамидной пленки. В развернутом виде дисплей устройства имеет внушительную диагональ в 8 дюймов и разрешение 2480х2200.
В сложенном же состоянии гаджет представлен в виде обычного 6,6-дюймового фаблета. Автономная работа Huawei Mate Xs обеспечена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:50