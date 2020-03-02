Huawei представила складной смартфон Mate Xs





Сообщается, что усовершенствованная версия складного устройства получила более надежные петли, а также улучшенную защиту дисплея. Теперь экран устройства покрыт двумя слоями защитного материала, выполненного из полиамидной пленки. В развернутом виде дисплей устройства имеет внушительную диагональ в 8 дюймов и разрешение 2480х2200.В сложенном же состоянии гаджет представлен в виде обычного 6,6-дюймового фаблета. Автономная работа Huawei Mate Xs обеспечена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч.