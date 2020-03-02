Звезда «Дом-2» Федор Стрелков пытался сбежать от Анастасии Стецевят





Никто не знает, что случилось в отношениях Федора Стрелкова и Анастасии Стецевят. Однако по неизвестной причине в самый разгар праздника молодой человек сел в лодку и просто отправился на другой берег.Федора Стрелкова все-таки вернули обратно и положили спать в его бунгало. Что именно случилось, пытался выяснить ведущий проекта «Дом-2» Антон Беккужев, но его вопрос так остался без какого-либо ответа. По некоторым предположениям, у Федора Стрелкова просто напросто нет чувств по отношению к Насте Стецевят. Молодой человек, осознав этот факт начал страдать, но чем закончится эта история, пока не известно.Более того, говорят и о том, что участник проекта «Дом-2» Федор Стрелков продолжает поддерживать общение с Кристиной Лясковец и тайно мечтает быть рядом с ней, а Настя Стецевят ему абсолютно ни в каком статусе не нужна.