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Звезда «Дом-2» Федор Стрелков пытался сбежать от Анастасии Стецевят

На "Острове любви" участники проекта «Дом-2» отмечали очередной день рождения. Федор Стрелков во время праздника немного переусердствовал с «волшебными» напитками и в итоге в прямом смысле слова сбежал от Анастасии Стецевят.
Звезда «Дом-2» Федор Стрелков пытался сбежать от Анастасии Стецевят

Никто не знает, что случилось в отношениях Федора Стрелкова и Анастасии Стецевят. Однако по неизвестной причине в самый разгар праздника молодой человек сел в лодку и просто отправился на другой берег.

Федора Стрелкова все-таки вернули обратно и положили спать в его бунгало. Что именно случилось, пытался выяснить ведущий проекта «Дом-2» Антон Беккужев, но его вопрос так остался без какого-либо ответа. По некоторым предположениям, у Федора Стрелкова просто напросто нет чувств по отношению к Насте Стецевят. Молодой человек, осознав этот факт начал страдать, но чем закончится эта история, пока не известно.

Более того, говорят и о том, что участник проекта «Дом-2» Федор Стрелков продолжает поддерживать общение с Кристиной Лясковец и тайно мечтает быть рядом с ней, а Настя Стецевят ему абсолютно ни в каком статусе не нужна.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53

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