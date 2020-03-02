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Дизайнер Мюррей Шарп показал визуализацию гиперкара Ferrari Stallone

Независимый дизайнер Мюррей Шарп показал визуализацию гиперкара Ferrari Stallone. Он хотел продемонстрировать особенности итальянских суперкаров прошлого и стремился, чтобы автомобиль был не только внешне совершенен, но и аэродинамически выдержан.

Согласно утверждениям Мюррея Шарпа, для создания дизайна гиперкара Ferrari Stallone он использовал больше 12 разных программ, к тому же с половиной из них ранее даже не работал. В визуализации автомобиля соединилась изысканная красота модели 250 GTO и уникальные гоночные особенности F40. Проект очень детализирован, особое внимание уделено деталям и абсолютной узнаваемости. Всё это и-за специфического профиля, устройства
дверей, формы лобового стекла и задних фонарей.

Виртуальный прототип очень похож на ранние модели Ferrari. Диски с пятью спицами и направленным рисунком, рифлёные патрубки выхлопной системы находятся сверху на уровне двигателя, передний багажник имеет необычную форму и объединён одной диодно-карбоновой линией задней оптики — в дизайне есть интересные варианты и их можно воплотить с помощью стилистов Ferrari в настоящем автомобиле. Однако вряд ли в итальянской компании возьмут на заметку работу дизайнера. Он сообщил, что не ожидал признания с их стороны. Проект задумывался с целью улучшения навыков, и результатом создатель абсолютно удовлетворён.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:07

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