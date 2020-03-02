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Андрей Малахов попросил у Эвелины Бледанс прощения и поцеловал ее в грудь

Эвелина Бледанс показала подписчикам в Instagram кадры, на которых Андрей Малахов попросил у нее прощения. Также телеведущий поцеловал актрису в грудь.
Андрей Малахов попросил у Эвелины Бледанс прощения и поцеловал ее в грудь

Эвелина Бледанс решила похвастаться своим преданным поклонникам, что она весело провела первый день весны и Прощеное воскресенье в кругу звезд российского шоу-бизнеса. Исполнительница разместила ролик, на котором к ней подошел Андрей Малахов и попросил прощения. Потом знаменитый ведущий обратился к своей супруге, сказав "Наташа прости", и поцеловал в грудь Эвелину Бледанс. В комментарии артистка написала, что Андрей Малахов позже встал перед ней на колени.

Пользователи Сети высоко оценили юмор знаменитостей. Фанаты начали шутить и написали, что перед такой шикарной жениной, как Эвелина Бледанс не может устоять ни один мужчина, в том числе и Андрей Малахов. Поклонники поблагодарили актрису за поднятое с утра настроение и пожелали ей ежедневного позитива. За час видео просмотрели почти 15 000 пользователей интернета.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:42

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