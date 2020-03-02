Компания «Honda» назвала дату продаж нового кроссовера UR-V





Обновленный городской внедорожник оснащен модернизированной оптикой со светодиодными лампами и массивной решеткой радиатора. Размеры кроссовера незначительно увеличились в сравнении с предыдущей моделью. Теперь длина автомобиля составляет 4.85 м, ширина – 1.94 м, а высота – 1.67 м. Кроме того, мощный 1.5 –литровый двигатель UR-V с отдачей 193 л. с. предоставит возможность не только насладиться скоростью во время езды, но и сократить расходы топлива.Технические параметры системы управления кроссовера также обновлены в соответствии с требованиями современного потребителя. Теперь панель управления оснащена переключателем «климат-контроля» на три положения, кнопкой ДВС, камерами с широким обзорным углом, сенсорным дисплеем с возможностью использования в качестве информационно-развлекательного экрана и модернизированной функцией «круиз-контроль».Помимо вышеописанных характеристик, потенциальных покупателей кроссовер порадует полуавтономной системой управления в пределах дорожной полосы и подвеской с механической регулировкой жесткости. Стоимость модели UR-V стартует от 2-х миллионов 116 тысяч рублей или 220 800 китайских юаней.