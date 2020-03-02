АвтоВАЗ анонсировал скидки на автомобили LADA с начала марта





На данный момент в дилерских центрах АвтоВАЗа действует программа Trade-In, которая предлагает владельцам старых машин обменять их на новые со скидкой в определенную сумму. В частности, акция распространяется на модели LADA Granta (помимо Cross и учебной), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG, на которых можно сэкономить до 20 тыс. рублей при покупке. В то же время, предложение со скидкой в 30-50 тысяч рублей касается LADA 4×4 (не считая комплектации Bronto), LADA XRay Cross, LADA XRay, ADA Largus (исключая CNG) и LADA Vesta Sport.Также порадуют автолюбителей программа «LADA в такси», предлагающие выгодные сделки партнерам сервиса «Яндекс.Такси», и акция «Сделка года». Последняя включает в себя получение машины из любой линейки отечественного бренда прямо из автосалона. Скидки в размере 10% могут получить участники акции «Первая машина» и «Семейное авто». Стоит отметить, что все автомобили LADA 2019 года выпуска обойдутся клиентам на 10-35 тысяч рублей дешевле в зависимости от версии. Не исключается и возможность суммирования скидок.