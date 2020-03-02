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АвтоВАЗ анонсировал скидки на автомобили LADA с начала марта

Представители АвтоВАЗа сообщают о начале акции с марта, которая коснется автомобилей LADA. Различные программы предусматривают скидки на модели этой линейки, позволяющие сэкономить от 20 до 50 тысяч рублей.

На данный момент в дилерских центрах АвтоВАЗа действует программа Trade-In, которая предлагает владельцам старых машин обменять их на новые со скидкой в определенную сумму. В частности, акция распространяется на модели LADA Granta (помимо Cross и учебной), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG, на которых можно сэкономить до 20 тыс. рублей при покупке. В то же время, предложение со скидкой в 30-50 тысяч рублей касается LADA 4×4 (не считая комплектации Bronto), LADA XRay Cross, LADA XRay, ADA Largus (исключая CNG) и LADA Vesta Sport.

Также порадуют автолюбителей программа «LADA в такси», предлагающие выгодные сделки партнерам сервиса «Яндекс.Такси», и акция «Сделка года». Последняя включает в себя получение машины из любой линейки отечественного бренда прямо из автосалона. Скидки в размере 10% могут получить участники акции «Первая машина» и «Семейное авто». Стоит отметить, что все автомобили LADA 2019 года выпуска обойдутся клиентам на 10-35 тысяч рублей дешевле в зависимости от версии. Не исключается и возможность суммирования скидок.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:34

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