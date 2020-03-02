Блогер София Броян сбросила за год почти 100 килограммов
Известный блогер София Броян сегодня пользуется огромной популярностью у поклонников. Армия подписчиков тюменской красавицы насчитывает около 2 миллионов человек – все это результат кропотливой работы над собой. Ведь за минувший год девушке удалось сбросить почти 100 килограммов веса.
Избавиться от лишнего веса девушка решила после того, как начала испытывать проблемы со здоровьем. В какой-то момент у нее ослабла поясница. Сначала ей пришлось приложить титанические усилия для того, чтобы отказаться от любимого фаст-фуда и перейти на здоровое питание. Еще сложнее было отказаться от употребления «Кока-Колы» - этот сладкий газированный напиток блогер заменила обычной водой. Разумеется, свой новый рацион София Броян дополнила занятиями спортом, в частности, они подолгу занималась на беговой дорожке. Обретя стройность тела, тюменская блогер сменила имидж и даже научилась делать качественный макияж.
Всего же для того, чтобы избавиться от 100 килограммов лишнего веса, девушке потребовалось почти полтора года. Как-то она призналась подписчикам, что уже не помнит себя настолько стройной, а потому до сих по не может поверить собственному отражению в зеркале. Поклонники Софии Броян отмечают, что они поражены тому, насколько ошеломительного результата ей удалось добиться за столь короткий промежуток времени, превратившись из настоящей пышки в соблазнительную красавицу.
Избавиться от лишнего веса девушка решила после того, как начала испытывать проблемы со здоровьем. В какой-то момент у нее ослабла поясница. Сначала ей пришлось приложить титанические усилия для того, чтобы отказаться от любимого фаст-фуда и перейти на здоровое питание. Еще сложнее было отказаться от употребления «Кока-Колы» - этот сладкий газированный напиток блогер заменила обычной водой. Разумеется, свой новый рацион София Броян дополнила занятиями спортом, в частности, они подолгу занималась на беговой дорожке. Обретя стройность тела, тюменская блогер сменила имидж и даже научилась делать качественный макияж.
Всего же для того, чтобы избавиться от 100 килограммов лишнего веса, девушке потребовалось почти полтора года. Как-то она призналась подписчикам, что уже не помнит себя настолько стройной, а потому до сих по не может поверить собственному отражению в зеркале. Поклонники Софии Броян отмечают, что они поражены тому, насколько ошеломительного результата ей удалось добиться за столь короткий промежуток времени, превратившись из настоящей пышки в соблазнительную красавицу.