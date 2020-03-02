Блогер София Броян сбросила за год почти 100 килограммов

Избавиться от лишнего веса девушка решила после того, как начала испытывать проблемы со здоровьем. В какой-то момент у нее ослабла поясница. Сначала ей пришлось приложить титанические усилия для того, чтобы отказаться от любимого фаст-фуда и перейти на здоровое питание. Еще сложнее было отказаться от употребления «Кока-Колы» - этот сладкий газированный напиток блогер заменила обычной водой. Разумеется, свой новый рацион София Броян дополнила занятиями спортом, в частности, они подолгу занималась на беговой дорожке. Обретя стройность тела, тюменская блогер сменила имидж и даже научилась делать качественный макияж.Всего же для того, чтобы избавиться от 100 килограммов лишнего веса, девушке потребовалось почти полтора года. Как-то она призналась подписчикам, что уже не помнит себя настолько стройной, а потому до сих по не может поверить собственному отражению в зеркале. Поклонники Софии Броян отмечают, что они поражены тому, насколько ошеломительного результата ей удалось добиться за столь короткий промежуток времени, превратившись из настоящей пышки в соблазнительную красавицу.