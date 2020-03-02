Маммолог рассказала об основных факторах развития рака груди





Первым и самым важным фактором развития онкологических заболеваний молочной железы маммолог называет наличие лишнего веса. Как известно, избыточные жировые ткани депонируют эстрогены и могут даже их продуцировать. Речь о женском гормоне, которого в организме должно быть определенное количество, а при его избытке он может превратиться в активный канцероген. Именно поэтому, утверждает специалисты, крайне нежелательно иметь избыточный вес во избежание рака груди. Еще одним фактором риска медик называет психоэмоциональную неустойчивость и стрессы. Подобные состояния действительно крайне вредны, поскольку они приводят к изменениям в гормональном балансе, поэтому лучше всего приучать себя к уравновешенности.Не менее распространенной причиной развития рака молочной железы становится наследственность. Чтобы исключить этот фактор, можно сдать анализы на мутацию генов, отвечающих за противоопухолевые белки. Если такой мутации нет, то риск возникновения заболевания будет ниже. Если же мутация существует, то риск появления онкологии повышается примерно на 80%, и единственным путем становится удаление молочных желез, либо проведение лечения лекарственными препаратами.