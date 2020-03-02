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Александра Черно угрожает натравить на родителей Иосифа Оганесяна свою бабушку

Звезда телепроекта «Дом 2» Александра Черно опубликовала в социальной сети пост, в котором ответила поклонникам на критику.


Подписчики участницы крайне негативно отозвались о её поведении и посчитали отвратительным поступок, когда она послала родителей Иосифа Оганесяна. Сильнее всего девушка, которая ожидает ребёнка, переживает из-за советов Иосифу. Комментаторы предлагают в следующий раз Оганесяну закрыть Александре рот силой. Черно искренне полагает, что у них с Иосифом своя собственная отдельная семья и родители мужа не имеют права советовать супругу, как жить и решать за него, стоит ли паре развестись и начать жить раздельно.

В качестве ответной меры Александра Черно угрожает собственной бабушкой. Если родители Оганесяна, Иосиф Мартынович и Рипсима Оганесовна не перестанут пророчествовать, что «Черно закончит, как её мать», Александра угрожает, что в спор вступит Надежда Васильевна - человек, который занимался воспитанием девушки.

Как сказала девушка, слова про «яблоню и яблочко» она однозначно воспринимает, как камень в сторону её отца и бабушки. И пусть пожилая женщина не присутствовала в студии на последнем шоу «Бородина против Бузовой», Александра Черно обещает пригласить её, если родители Иосифа не угомонятся. Раз Йося и Александра живут отдельно, сами зарабатывают деньги и планируют собственное будущее, они совершенно не обязаны корректировать свое поведение, чтобы кому-то угодить.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:02

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