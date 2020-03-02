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Дмитрий Иванов высказался о новом бойфренде Лолиты Милявской: "Рад за ее личную жизнь"

Дмитрий Иванов на данный момент оформляет бракоразводный процесс с Лолитой Милявской, которая уже успела найти нового возлюбленного. Тренер по сквошу недавно высказался о бойфренде исполнительницы в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!».
Дмитрий Иванов высказался о новом бойфренде Лолиты Милявской: "Рад за ее личную жизнь"

Лолита Милявская с недавних пор начала делиться в СМИ подробностями своего нового романа. Известно только то, что таинственный возлюбленный является состоятельным бизнесменом, в компании которого певица отправилась на днях в Израиль. Романтическая поездка супруги не ушла от внимания Дмитрия Иванова, который намеревается развестись с певицей. При этом тренер по сквошу заявил, что совершенно не ревнует исполнительницу к теперешнему мужчине и даже рад за её личную жизнь.

В ходе беседы с телеведущим программы «Ты не поверишь!» Иванов упомянул, что не претендует на имущество и деньги Лолиты. Он также добавил, что брак с ней был «худшим в его жизни периодом». Подобное высказывание спортсмен мотивировал травлей, которая обрушилась на него из-за провокаций звезды. СМИ нарекали его «альфонсом и изменником» в результате высказываний Милявской и её адвоката Сергея Жорина, говорит Иванов. Сложившуюся ситуацию он сравнивает с Александром Цекало, который тоже когда-то был на его месте.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:08

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