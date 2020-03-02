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«Коты – как дети»: Анастасия Решетова кормит кошку молоком из детской бутылочки

Гражданская супруга российского рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова опубликовала в stories личного блога Instagram кадры, на которых кормит кошку молоком из детской бутылочки. Модель прокомментировала видео словами: «Коты – как дети».

24-летняя российская модель пять лет назад стала гражданской супругой известного рэпера Тимати, который старше ее на 13 лет, а 16 октября прошлого года у пары родился сын Ратмир. Анастасия Решетова активно ведет личный блог Instаgram и публикует много семейных фотографий. На снимках нередко запечатлены не только муж и первенец молодой мамы, но и домашние любимцы. Из-за опасной породы кошек подписчики Сети часто выражают свое беспокойство за безопасность малыша в комментариях под опубликованными постами.

Не так давно в stories своего блога Анастасия Решетова продемонстрировала, как она кормит свою кошку Багиру молоком из детской бутылочки, на что поклонники тут же отреагировали волной возмущения, так как предположили, что продукт грудной, а емкость принадлежит маленькому Ратмиру. Модель очень удивилась таким комментариям и публично написала ответ: «Как такое можно подумать, что у кошки и у ребенка одна и та же бутылка? У котов своя посуда и свое коровье молоко».

Как известно, у супругов Тимати и Анастасии Решетовой четыре кошки крупной породы, из-за чего некоторые недоброжелатели обвиняют пару в «халатном отношении» к маленькому сыну, «ведь никто не знает, что на уме у животных».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:00

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