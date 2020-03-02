Компания Elephone выпустила линейку смартфонов U3H





На данный момент Elephone U3H можно приобрести только на китайской торговой площадке Aliexpress. В основе новинки лежит процессор Helio P70, а разрешение встроенного 6,53-дюймового дисплея составляет 1080+. На задней панели гаджета расположился двойной блок основной камеры, который включает в себя 48-мегапиксельный сенсор IMX586 от Sony и 5-мегапиксельный датчик глубины. Не менее высокими характеристиками отличается и фронтальная камера модели, представленная 24-мегапиксельным датчиком от все той же Sony.Также Elephone U3H оснащен сканером отпечатков пальца и модулем NFC. В топовой комплектации устройства также предусмотрена поддержка беспроводной зарядки высокой мощности. Самая доступная версия модели с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянно памяти обойдется покупателям в 170 долларов США. Топовая комплектация на 8/256 ГБ стоит 215 долларов. Существует также промежуточная версия смартфона с конфигурацией памяти 8/128 ГБ, ее цена составит 210 долларов США.