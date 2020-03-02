Военный эксперт сравнил российский Ту-95 с американским В-52





Как отмечает Бордихин, ракетоносец Ту-95МС оснащается турбовинтовыми двигателями, которые потребляют меньшее количество горючего, чем реактивные силовые установки В-52. В этом и заключается основное преимущество российской техники. Кроме того, на борту Ту-95 установлена радиолокационная станция, способна обнаружить также надводные и воздушные цели, самолет также имеет стеклянную цифровую кабину, которая позволяет выводить всю актуальную информацию в режиме реального времени. Наконец, тяжелые российские ракетоносцы будут оснащены современной авионикой и передовыми приспособлениями, которые повысят точность поражения целей.Российские военные в обозримом будущем получат шесть экземпляров модифицированных Ту-95МС. При этом Бордихин также отмечает, что В-52 оказался слишком громоздким и неэкономным воздушным судном, которое расходует слишком много топлива. При этом американский самолет способен нести крылатые ракеты серии AGM-86 с термоядерной боеголовкой мощностью до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.