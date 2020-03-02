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Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение

Уже несколько месяцев в СМИ не появляются точные сведения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.

Новые публикации Анны Заворотнюк в соцсети Instagram вызвали удивление со стороны подписчиков. Дело в том, что дочка знаменитой актрисы выложила фотографии с путешествия по Европе, в которое отправилась в тяжелый для её матери период. Как позднее удалось выяснить работникам СМИ, модель отправилась за границу не для отдыха, а чтобы сопровождать онкобольную родительницу. Известно, что родственники обратились за помощью к иностранным специалистам и определили звезду телесериала "Моя прекрасная няня" в одну из самых дорогостоящих клиник Италии.

Некоторые эксперты отмечали, что услуги зарубежных медиков обойдутся семье Заворотнюк в большие средства. Поэтому предполагается, что курс реабилитации могла оплатить бывшая возлюбленная Петра Чернышева, фигуристка Наоми Ланг, а также близкие друзья артистки. Кроме прочего, глиобластому в последней стадии Заворотнюк диагностировали еще в августе 2019 года. После продолжительного лечения в конце ноября появились новости о том, что знаменитость чувствует себя лучше после операции и проходит реабилитационный курс.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:44

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