Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение





Новые публикации Анны Заворотнюк в соцсети Instagram вызвали удивление со стороны подписчиков. Дело в том, что дочка знаменитой актрисы выложила фотографии с путешествия по Европе, в которое отправилась в тяжелый для её матери период. Как позднее удалось выяснить работникам СМИ, модель отправилась за границу не для отдыха, а чтобы сопровождать онкобольную родительницу. Известно, что родственники обратились за помощью к иностранным специалистам и определили звезду телесериала "Моя прекрасная няня" в одну из самых дорогостоящих клиник Италии.Некоторые эксперты отмечали, что услуги зарубежных медиков обойдутся семье Заворотнюк в большие средства. Поэтому предполагается, что курс реабилитации могла оплатить бывшая возлюбленная Петра Чернышева, фигуристка Наоми Ланг, а также близкие друзья артистки. Кроме прочего, глиобластому в последней стадии Заворотнюк диагностировали еще в августе 2019 года. После продолжительного лечения в конце ноября появились новости о том, что знаменитость чувствует себя лучше после операции и проходит реабилитационный курс.