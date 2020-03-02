Ведущая Ксения Собчак сделала заявление о второй беременности





Впервые слухи о беременности Собчак появились ещё до её свадьбы с известным режиссером Константином Богомоловым. С тех пор время от времени они снова возникают в различных СМИ, которые пользуются анонимными источниками. Подписчики Ксении регулярно подкидывают дров в угасающий огонь этих слухов. Ещё с августа прошлого года они пристально разглядывают фотографии из Instagram теледивы, стараясь разглядеть там округлившийся живот.В сентябре сама Ксения подлила масла, когда некоторое время появлялась только в одежде свободного кроя. А в последние дни распространяется слух, будто ведущая лично подтвердила эти новости и вскоре подарит Константину Богомолову ребенка. Информация появилась на одном из telegram-каналов, автор которого неизвестен, однако ясно, что он уже много лет находится в звёздной тусовке.И вот ведущая решила внести ясность. По её мнению, подобные слухи распространяются с помощью журналиста Антона Красовского, который, скорее всего, и является автором анонимного канала. Как рассказала Ксения, на одной из вечеринок Красовский уделял много внимания её животу и удивлялся аппетиту телеведущей. Ксения Собчак заверила, что сейчас не ожидает ребенка, а просто очень любит вкусную еду.