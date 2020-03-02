Актёр Михаил Пореченков отмечает 51-летие





Народный артист РФ родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в простой семье. Его мать была строителем, а отец – моряком. До 5 лет он проживал с бабушкой в Псковской области. Позднее его отца-моряка направили в Польшу, и мальчика отдали в школу-интернат при советском посольстве. Тогда актёр начал заниматься гимнастикой и плаванием. Из-за проблем с дисциплиной его отчислили из Таллинского военно-политического училища за 10 дней до выпуска, однако во времена студенчества он получил КМС по боксу. Артист с первого класса грезил об актёрской карьере, однако мать была против. В итоге он окончил ЛГИТМиК. Его самыми яркими фильмами стали: «Агент национальной безопасности», «9 рота», «Бандитский Петербург», «Ликвидация».Он также известен своими скандальными заявлениями, среди которых можно отметить откровения на тему правдивости программы «Битва экстрасенсов», несколько лет артист был её ведущим. Его личная жизнь также наполнена яркими красками, как и творчество. Ему не нравится вспоминать годы своей молодости, поскольку артист даже не может вспомнить, как лишился невинности. Однако отмечает, в юности в нём настолько кипела кровь, что мог даже впасть в депрессию, если понравившаяся девушка отказывалась идти с ним на свидание.Его личная жизнь поделена на три этапа, каждый из которых связан с разными женщинами. Первый период - гражданский брак с Ириной Любимцевой, которой не стало в 1995 году, у них родился сын Владимир. Первой официальной женой актёра стала Екатерина Пореченкова. У них есть общая дочь Варвара, но пара быстро распалась. Позднее он познакомился с художницей Ольгой. В этом браке на свет появились трое детей - Михаил, Мария, Пётр.