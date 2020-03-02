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Екатерина Стриженова испытала приступ удушья в рамках нового флешмоба

Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова решила шокировать поклонников весьма неожиданным видео, которое опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Знаменитость приняла участие в необычном флешмобе, в рамках которого ей пришлось надеть на голову пакет и испытать приступ удушья.
Екатерина Стриженова испытала приступ удушья в рамках нового флешмоба

Суть флешмоба заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на такой серьезный диагноз, как муковисцидоз. Это тяжелая, пусть и довольно редкая, наследственная болезнь, которая всерьез отражается на работе органов дыхательной системы. Из-за этого недуга люди не могут вести нормальный образ жизни, а единственным выходом для них становятся специальные медпрепараты, в доступе к которым, как считает Стриженова, многие пациенты ограничены. Из-за постоянных перебоев с поставками лекарств в Россию и препаратов низкого качества люди с подобным диагнозом продолжают умирать. Именно чтобы обратить внимание на тяжесть ситуации, Стриженова и решила на личном опыте испытать ощущения, при которых человек задыхается. С этой целью актриса взяла обычный пакет и лишила себя на какое-то время доступа к воздуху.
«Когда нечем дышать, это очень страшно, еще страшнее становится, когда начинает задыхаться кто-то из твоих близких или ребенок. Это настоящая пытка. Я бы хотела чтобы все обратили внимание на страдания этих людей, ведь только с начала года от муковисцидоза умерли уже 9 человек», - гласит подпись Стриженовой под этой публикацией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:46

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