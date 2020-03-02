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Пел в переходе, чтобы прокормить семью и изменял звезде «Брата-2»: Стали известны подробности первого брака Евгения Дятлова

Известный российский актер, певец и телеведущий Евгений Дятлов еще в молодости слыл настоящим ловеласом, а поэтому его первые браки сложились не очень удачно. Причем, в первый раз артист женился на коллеге Дарье Лесниковой-Юргенс, сыгравшая Мэрилин в культовом фильме «Брат-2».
Пел в переходе, чтобы прокормить семью и изменял звезде «Брата-2»: Стали известны подробности первого брака Евгения Дятлова

С первых дней брака молодой семье пришлось столкнуться с серьезными испытаниями. В девяностых годах служба в театре не приносила нормального дохода. «Ситуация осложнялась каждый день. В 1991 году у нас родился сын Егор. Когда у тебя дома жена и маленький ребенок, которым нечего есть, тут приходится изворачиваться. Тогда мне в голову пришла идея. В то время на улицах и возле станций метро появлялись музыканты – играли и собирали деньги. Так и было решено монетизировать собственный талант. Первый раз долго набирался смелости, даже жену попросил прийти для моральной поддержки», - приводит слова актера портал «СтарХит».

Уличные концерты позволили Дятлову худо-бедно обеспечить семью. Впрочем, главным испытанием первого брака артиста оказались вовсе не низкие доходы, а измены актеры супруге. О первом таком случае в свое время рассказывала сама Лесникова-Юргенс. «Он просто сказал мне, что согрешил, прямо на вокзале. Рассказал и уехал. Было тяжело», - вспоминает артистка. Позднее она все же решила дать отношениям с Евгением Дятловым второй шанс, но оказалось, что чувства супругов давно остыли.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:22

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