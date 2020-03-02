Мать звезды "Дом-2" Влада Кадони Елена Голунова: «Не нравится Влад – посылаем!»

«Нравится - берем, нет - посылаем, но собирать грязь - это подло и низко», - говорит Елена.





Влад Кадони появился на телешоу «Битва экстрасенсов» почти десять лет назад и выделился там необычными способностями и ярким прохождением испытаний. Он признавался, что этим даром наградила его мама Елена Голунова, практикующая чёрную магию ведьма. Молодой человек сумел уговорить мать поучаствовать в этом проекте, и о династии магов смогла узнать вся страна.В данное время Елена с помощью экстрасенсорики старается выручать людей в трудных ситуациях, а её сын Влад решил сменить своё амплуа и подался в ведущие нашумевшего телешоу «Дом-2».Для многих поклонников Кадони это явилось разочарованием. Они часто пишут Владу, что подобной сменой деятельности он зарыл свой экстрасенсорный талант. И хотя Влад Кадони множество раз просил Елену Голунову не обращать на это внимание, она, как мать, чутко реагирует на все высказывания в сторону любимого сына.Подписчики практически единогласно поддержали Голунову, высказав мнение, что у Елены достойный и интеллигентный сын. Также пользователь отметили, что мама-экстрасенс способна уберечь сына от любых невзгод.