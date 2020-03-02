АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Мать звезды "Дом-2" Влада Кадони Елена Голунова: «Не нравится Влад – посылаем!»

У Елены Голуновой со своим сыном Владом Кадони довольно близкие отношения. Мама старается заботиться о нём и, в меру сил, оберегает от возможных проблем. Она поделилась с журналистами, что её ранят выпады ненавистников сына. По этому поводу она решила сделать небольшое заявление.
Мать звезды "Дом-2" Влада Кадони Елена Голунова: «Не нравится Влад – посылаем!»

Влад Кадони появился на телешоу «Битва экстрасенсов» почти десять лет назад и выделился там необычными способностями и ярким прохождением испытаний. Он признавался, что этим даром наградила его мама Елена Голунова, практикующая чёрную магию ведьма. Молодой человек сумел уговорить мать поучаствовать в этом проекте, и о династии магов смогла узнать вся страна.

В данное время Елена с помощью экстрасенсорики старается выручать людей в трудных ситуациях, а её сын Влад решил сменить своё амплуа и подался в ведущие нашумевшего телешоу «Дом-2».

Для многих поклонников Кадони это явилось разочарованием. Они часто пишут Владу, что подобной сменой деятельности он зарыл свой экстрасенсорный талант. И хотя Влад Кадони множество раз просил Елену Голунову не обращать на это внимание, она, как мать, чутко реагирует на все высказывания в сторону любимого сына.
«Нравится - берем, нет - посылаем, но собирать грязь - это подло и низко», - говорит Елена.

Подписчики практически единогласно поддержали Голунову, высказав мнение, что у Елены достойный и интеллигентный сын. Также пользователь отметили, что мама-экстрасенс способна уберечь сына от любых невзгод.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Александр Мясников рассказал, от каких препаратов в домашней аптечке лучше…
Военный эксперт сравнил российский Ту-95 с американским…
Ведущая Ксения Собчак сделала заявление о второй…
Актёр Михаил Пореченков отмечает…
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг…
Екатерина Стриженова испытала приступ удушья в рамках нового…
Мать звезды "Дом-2" Влада Кадони Елена Голунова: «Не нравится Влад –…
Ксения Собчак и Алексей Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Владислава…
Пел в переходе, чтобы прокормить семью и изменял звезде «Брата-2»: Стали известны подробности первого брака Евгения…
В доме хоккеиста Павла Буре подрались няня и домработница с…
Камерофоны Honor V30 и V30 Pro впервые подешевели в…
«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный…
Названы 5 самых опасных заболеваний, которыми можно заразиться в салоне…
Два человека получили травмы во время съемок нового клипа Валерии «Тело хочет…
«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась…
Назван ТОП-3 лучших подержанных трехрядных…
Стася Милославская перебралась в квартиру Александра…
Недавно представили реальные снимки Huawei P40 Pro с включённым…
Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном…
Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать…
Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое…
Названы самые ожидаемые кинопремьеры марта 2020…
Кардиолог Альфред Богданов рассказал, как водителям вести себя при инфаркте за…
Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной…
Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не…
Опубликованы первые изображения обновленного пикапа Ford…
В Сети появились первые снимки будущего OnePlus…
Просмотреть все новости