Ксения Собчак и Алексей Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Владислава Листьева





По их словам, кроме видеообращения, они отправили заявления Следственному комитету и Генеральной прокуратуре.Как рассказали журналисты, во время съёмок своих фильмов, посвященных 25-й годовщине гибели одного из самых известных журналистов России, они ознакомились с огромным количеством фактов, которые смогут привлечь виновников убийства к ответственности. Глава следственной группы, которая расследовала убийство, а также Юрий Скуратов, занимавший тогда кресло руководителя Генеральной прокуратуры, заявили, что у следствия была вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках этого преступления.Авторы обращения, как журналисты, не могут выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц, поэтому возлагают эту обязанность на компетентные органы и суд. Журналисты уверены, что причастные к этому убийству должны понести наказание, и это станет важным достижением на пути укрепления правопорядка в РоссииНапомним, генеральный директор центрального телеканала ОРТ Влад Листьев был застрелен в собственном доме 25 лет назад. Основная версия следствия - убийство было связано с работой Владислава.