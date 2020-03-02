Ксения Собчак и Алексей Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Владислава Листьева
На своей странице в Instagram Ксения Собчак разместила видеообращение. Кроме неё в кадре видно Родиона Чепеля, которого журнал GQ в семнадцатом году назвал автором года, и Алексея Пивоварова. Эти трое журналистов недавно выпустили по фильму-расследованию, где обсуждали убийство Влада Листьева и теперь они требуют возобновить уголовное дело.
По их словам, кроме видеообращения, они отправили заявления Следственному комитету и Генеральной прокуратуре.
Как рассказали журналисты, во время съёмок своих фильмов, посвященных 25-й годовщине гибели одного из самых известных журналистов России, они ознакомились с огромным количеством фактов, которые смогут привлечь виновников убийства к ответственности. Глава следственной группы, которая расследовала убийство, а также Юрий Скуратов, занимавший тогда кресло руководителя Генеральной прокуратуры, заявили, что у следствия была вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках этого преступления.
Авторы обращения, как журналисты, не могут выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц, поэтому возлагают эту обязанность на компетентные органы и суд. Журналисты уверены, что причастные к этому убийству должны понести наказание, и это станет важным достижением на пути укрепления правопорядка в России
Напомним, генеральный директор центрального телеканала ОРТ Влад Листьев был застрелен в собственном доме 25 лет назад. Основная версия следствия - убийство было связано с работой Владислава.
По их словам, кроме видеообращения, они отправили заявления Следственному комитету и Генеральной прокуратуре.
Как рассказали журналисты, во время съёмок своих фильмов, посвященных 25-й годовщине гибели одного из самых известных журналистов России, они ознакомились с огромным количеством фактов, которые смогут привлечь виновников убийства к ответственности. Глава следственной группы, которая расследовала убийство, а также Юрий Скуратов, занимавший тогда кресло руководителя Генеральной прокуратуры, заявили, что у следствия была вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках этого преступления.
Авторы обращения, как журналисты, не могут выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц, поэтому возлагают эту обязанность на компетентные органы и суд. Журналисты уверены, что причастные к этому убийству должны понести наказание, и это станет важным достижением на пути укрепления правопорядка в России
Напомним, генеральный директор центрального телеканала ОРТ Влад Листьев был застрелен в собственном доме 25 лет назад. Основная версия следствия - убийство было связано с работой Владислава.